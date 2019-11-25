Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
«Любимая принцесска»: любовник убил петербурженку
«Любимая принцесска»: любовник убил петербурженку
Происшествия
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика

Поклонская услышала «крик отчаяния» в словах Катамадзе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Поклонская услышала «крик отчаяния» в словах Катамадзе
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Наталья Поклонская продолжила полемику с членом Совета Федерации Алексеем Пушковым по поводу гастролирующих в России певиц, которые у себя на родине негативно отзываются о нашей стране.
«Господин Пушков, в международной политике поведение «обиженного ребенка» («Ты меня обидела, поэтому в гости не приходи») — это путь в никуда. Прошло уже достаточно времени, чтобы понять, что управление через запреты никогда не работало. Не сработает и в этот раз. И международная, и любая другая политика, построенная по принципу «А давайте всех несогласных запретим», всегда дает обратный эффект», — написала Поклонская в Facebook.
«Сложившаяся в мире обстановка требует от России сотрудничества со всеми странами (даже с «неудобной» позицией), особенно если это страны-соседи», — считает депутат.
«Что касается конкретно Нино Катамадзе, то слышу в ее словах крик отчаяния. Разве можно в таком положении не протянуть руку помощи?! Тем более что крик этот на русском языке. Банальными запретами не переубедить ни Нино Катамадзе, ни десятки тысяч ее поклонников», — заключила Поклонская.
Дискуссия между Поклонской и Пушковым развернулась после комментария депутата о планах певицы Софии Ротару приехать на новогодние гастроли в Россию. Депутат заявила, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе «имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан».
Поклонская добавила, что те, кто не согласен с позицией артистов, может пригласить их на чашку кофе «и, возможно, попробовать переубедить».
Пушков в ответ привел заявление грузинской певицы Нино Катамадзе, назвавшей Россию «оккупантом» и заявившей, что «никогда не пела на русском». «Кто считает, что после этого ее следует приглашать петь в России и готов пригласить ее на чашечку кофе, — лайк. Кто против — ретвит», — написал сенатор.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике также поделился на своей странице в Twitter несколькими комментариями подписчиков, в том числе о том, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе «имеют право на мнение, а народ имеет право на ответное презрение».
Напомним, народная артистка СССР и Украины София Ротару вернется в Россию на новогодние гастроли. Новость вызвала большой общественный резонанс. В частности, многие вспомнили, что Ротару, по информации украинских СМИ, пожертвовала значительную сумму денег ВСУ за время проведения ими карательной операции в Донбассе.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Президент СПБГУ Людмила Вербицкая умерла в Петербурге Президент СПБГУ Людмила Вербицкая умерла в Петербурге Звезду сериала «Спящие» госпитализировали в тяжелом состоянии Звезду сериала «Спящие» госпитализировали в тяжелом состоянии Россиянка описала свое состояние во время комы в Турции Россиянка описала свое состояние во время комы в Турции
Комментарии 
Теги:
Общество , Алексей Пушков , Наталья Поклонская , Лайма Вайкуле , София Ротару , Нино Катамадзе , Госдума , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина 107
«Любимая принцесска»: любовник убил петербурженку
«Любимая принцесска»: любовник убил петербурженку 12
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной» 28
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 933
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда 19
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Стало известно о частых инфарктах пилотов
00:33
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Происшествия Катастрофы
Дети отравились газом в российской школе
03:07
Дети отравились газом в российской школе
Происшествия
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение