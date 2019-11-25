Поклонская услышала «крик отчаяния» в словах Катамадзе

«Господин Пушков, в международной политике поведение «обиженного ребенка» («Ты меня обидела, поэтому в гости не приходи») — это путь в никуда. Прошло уже достаточно времени, чтобы понять, что управление через запреты никогда не работало. Не сработает и в этот раз. И международная, и любая другая политика, построенная по принципу «А давайте всех несогласных запретим», всегда дает обратный эффект», — написала Поклонская в Facebook.

«Сложившаяся в мире обстановка требует от России сотрудничества со всеми странами (даже с «неудобной» позицией), особенно если это страны-соседи», — считает депутат.

«Что касается конкретно Нино Катамадзе, то слышу в ее словах крик отчаяния. Разве можно в таком положении не протянуть руку помощи?! Тем более что крик этот на русском языке. Банальными запретами не переубедить ни Нино Катамадзе, ни десятки тысяч ее поклонников», — заключила Поклонская.

Дискуссия между Поклонской и Пушковым развернулась после комментария депутата о планах певицы Софии Ротару приехать на новогодние гастроли в Россию. Депутат заявила, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе «имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан».

Поклонская добавила, что те, кто не согласен с позицией артистов, может пригласить их на чашку кофе «и, возможно, попробовать переубедить».

Пушков в ответ привел заявление грузинской певицы Нино Катамадзе, назвавшей Россию «оккупантом» и заявившей, что «никогда не пела на русском». «Кто считает, что после этого ее следует приглашать петь в России и готов пригласить ее на чашечку кофе, — лайк. Кто против — ретвит», — написал сенатор.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике также поделился на своей странице в Twitter несколькими комментариями подписчиков, в том числе о том, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе «имеют право на мнение, а народ имеет право на ответное презрение».

Напомним, народная артистка СССР и Украины София Ротару вернется в Россию на новогодние гастроли. Новость вызвала большой общественный резонанс. В частности, многие вспомнили, что Ротару, по информации украинских СМИ, пожертвовала значительную сумму денег ВСУ за время проведения ими карательной операции в Донбассе.