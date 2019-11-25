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Российский батюшка испугался крестить малыша с родимым пятном из-за «заразности» 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Батюшка испугался крестить малыша с родимым пятном
Фото: телеграм-канал «Подъем!»
Священник из Кургана отказался крестить младенца с огромным родимым пятном и объяснил это страхом заразиться. Об этом «Подъему» рассказала мать ребенка Мария Хвостанцева, сообщается в Telegram-канале издания.
По ее словам, перед крещением родители показали батюшке фотографию девочки с врожденным невусом, который занимает 80 процентов тела малышки, в том числе спину, живот и часть головы. Увидев пятно, священник сказал, что не будет крестить ребенка.
«Мы не знаем, заразно ли это, и как родители другие отреагируют», — процитировала женщина слова священнослужителя.
Она добавила, что в церкви семье предложили «индивидуальное крещение» за четыре тысячи рублей. «Они говорят: "Придете отдельно, мы вас покрестим за отдельную плату". Я считаю, что за крещение платить такие деньги нет необходимости», — сказала Хвостанцева, уточнив, что церемонию родители решили отложить.
После публикации истории в соцсетях и СМИ священник позвонил матери девочки и попросил не рассказывать о случившемся, потому что это «не по-божески».
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Теги:
Общество , Другое , Курган
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