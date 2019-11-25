В Ленинградском зоопарке сурки впали в спячку из-за морозов

В Ленинградском зоопарке сообщили, что сурки впали в спячку после наступления холодов, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

«Уснули все наши сурки: Ижорик, Августина и три их детёныша. Их примеру последовала и Отрада, ещё одна сурчиха, которая живёт по соседству», — рассказали в пресс-службе.

В зоопарке также уточнили, что теперь посетители смогут увидеть их только в середине весны, когда температура воздуха днём и ночью будет выше 0°С.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что сурки из Московского зоопарка погрузились в спячку.