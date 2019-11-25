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В Ленинградском зоопарке сурки впали в спячку из-за морозов 

RT на русском + ещё 3 32 минуты назад
В Ленинградском зоопарке сурки впали в спячку
Фото: Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке сообщили, что сурки впали в спячку после наступления холодов, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
«Уснули все наши сурки: Ижорик, Августина и три их детёныша. Их примеру последовала и Отрада, ещё одна сурчиха, которая живёт по соседству», — рассказали в пресс-службе.
В зоопарке также уточнили, что теперь посетители смогут увидеть их только в середине весны, когда температура воздуха днём и ночью будет выше 0°С.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что сурки из Московского зоопарка погрузились в спячку.
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Теги:
Общество , Комсомольская правда
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