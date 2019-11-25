К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин. С такой позицией выступила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Она призналась, что хотела бы сделать 31 декабря выходным днем для россиян.
"Я бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех", — подчеркнула Плетнева.
До этого Жвачкин говорил, что он принял это решение, так как его попросили женщины. Он отметил, что именно они готовятся к празднованию Нового года и на их плечах лежит основная тяжесть подготовки к празднику.