К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день

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В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин. С такой позицией выступила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Она призналась, что хотела бы сделать 31 декабря выходным днем для россиян.
"Я бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех", — подчеркнула Плетнева.
До этого Жвачкин говорил, что он принял это решение, так как его попросили женщины. Он отметил, что именно они готовятся к празднованию Нового года и на их плечах лежит основная тяжесть подготовки к празднику.
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Теги:
Общество , Видео , Тамара Плетнева , Сергей Жвачкин , Госдума , АГН "Москва" , Томская Область
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