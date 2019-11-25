К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала решение губернатора Томской области Сергея Жвачкина сделать 31 декабря 2019 года нерабочим днем. «Я не слышала о таком решении губернатора Томской области, но если это так, то я бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех. Хоть что-нибудь для женщин», — прокомментировала Плетнева агентству «Москва» инициативу Жвачкина. Ранее губернатор Томской области по просьбе женщин региона перенес рабочий день 31 декабря на последнюю субботу года, 28 декабря.