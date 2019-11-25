К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день 

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Рамблер + ещё 13 35 минут назад
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала решение губернатора Томской области Сергея Жвачкина сделать 31 декабря 2019 года нерабочим днем.
«Я не слышала о таком решении губернатора Томской области, но если это так, то я бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех. Хоть что-нибудь для женщин», — прокомментировала Плетнева агентству «Москва» инициативу Жвачкина.
Ранее губернатор Томской области по просьбе женщин региона перенес рабочий день 31 декабря на последнюю субботу года, 28 декабря.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Видео , Тамара Плетнева , Сергей Жвачкин , Госдума , АГН "Москва" , Томская Область
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