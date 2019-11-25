Из закона о домашнем насилии вычеркнули пенсионеров

Алёна Попова рассказала НСН, как сторонники консервативных ценностей обделяют пенсионеров в защите от экономического насилия.

Сторонники консервативных ценностей закрывают глаза на экономическое насилие в отношении стариков. Об этом рассказала в пресс-центре НСН соавтор законопроекта о профилактике бытового насилия, правозащитница Алёна Попова.

По её словам, если в финальный проект закона не войдёт пункт о защите пенсионеров, страшные истории стариков, которых грабят и избивают внуки, будут повторяться снова и снова.

«Не мужик?» В СПЧ рассказали о мужчинах-жертвах домашнего насилия «Большая часть жертв домашнего насилия — женщины, это доказано. Но мы не говорим о том, что большое количество латентного домашнего насилия относится к пенсионерам. И когда наши законодатели хотят вынести из нашего закона экономическое насилие, а они уже это сделали, это катастрофа. Когда консерваторы, противники закона, говорят о том, что он касается только женщин, они умалчивают, что он касается всех. Самое главное, что они знают, что закон защитит пенсионеров, но почему-то молчат об этом. Недавно мне написала женщина о том, что внук просто забил бабушку — сначала отбирал у неё деньги, чтобы она ослабла — а это и есть экономическое насилие — а потом просто её забил. Чтобы такого ада не происходило, и есть наш закон», — рассказала правозащитница.

Напомним, сторонники законопроекта о профилактике домашнего насилия надеются на его принятие уже в декабре этого года. Однако у них есть противники — так, в минувшие выходные в ряде городов России прошли митинги против закона. Их организаторами выступило православное движение «Сорок сороков». Противники закона считают, что он грозит разрушением института семьи в России, а также подвергает опасности изъятия из семей детей органами опеки при любом малейшем поводе.