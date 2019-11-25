Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Происшествия
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса
Происшествия

Из закона о домашнем насилии вычеркнули пенсионеров 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 19 минут назад
Из закона о домашнем насилии вычеркнули пенсионеров
Фото: Национальная Служба Новостей
Алёна Попова рассказала НСН, как сторонники консервативных ценностей обделяют пенсионеров в защите от экономического насилия.
Сторонники консервативных ценностей закрывают глаза на экономическое насилие в отношении стариков. Об этом рассказала в пресс-центре НСН соавтор законопроекта о профилактике бытового насилия, правозащитница Алёна Попова.
По её словам, если в финальный проект закона не войдёт пункт о защите пенсионеров, страшные истории стариков, которых грабят и избивают внуки, будут повторяться снова и снова.
«Не мужик?» В СПЧ рассказали о мужчинах-жертвах домашнего насилия «Большая часть жертв домашнего насилия — женщины, это доказано. Но мы не говорим о том, что большое количество латентного домашнего насилия относится к пенсионерам. И когда наши законодатели хотят вынести из нашего закона экономическое насилие, а они уже это сделали, это катастрофа. Когда консерваторы, противники закона, говорят о том, что он касается только женщин, они умалчивают, что он касается всех. Самое главное, что они знают, что закон защитит пенсионеров, но почему-то молчат об этом. Недавно мне написала женщина о том, что внук просто забил бабушку — сначала отбирал у неё деньги, чтобы она ослабла — а это и есть экономическое насилие — а потом просто её забил. Чтобы такого ада не происходило, и есть наш закон», — рассказала правозащитница.
Напомним, сторонники законопроекта о профилактике домашнего насилия надеются на его принятие уже в декабре этого года. Однако у них есть противники — так, в минувшие выходные в ряде городов России прошли митинги против закона. Их организаторами выступило православное движение «Сорок сороков». Противники закона считают, что он грозит разрушением института семьи в России, а также подвергает опасности изъятия из семей детей органами опеки при любом малейшем поводе.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Национальная Служба Новостей: последние новости
Умерла профессор и президент СПбГУ Людмила Вербицкая Умерла профессор и президент СПбГУ Людмила Вербицкая Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в телеэфире Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в телеэфире Быстрое старение россиянок объяснил китайский журналист Быстрое старение россиянок объяснил китайский журналист
Комментарии2 
Теги:
Общество , Алена Попова , Совет по правам человека
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной» 25
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 874
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда 17
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса 20
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено 259
Видео
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Стало известно о частых инфарктах пилотов
00:33
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Происшествия Катастрофы
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение