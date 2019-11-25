Россиянам показали поезд Путина и Медведева 

Спецпоезд, на котором ездят президент и премьер-министр России, внешне не отличается от других составов РЖД, однако внутри оснащен всем необходимым для работы первых лиц государства. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, ездить на спецпоезде имеют право только президент и премьер-министр. Никто другой, включая бизнесменов и звезд шоу-бизнеса, ни за какие деньги взять «напрокат» этот поезд, который находится в совместном ведении Управделами президента и РЖД, не сможет.
Корреспондент издания, проехав на спецсоставе, отметила, что его тащили два новых российских тепловоза ТЭП70БС, а большая часть вагонов, в том числе личный вагон Медведева были сделаны на Тверском вагоностроительном заводе.
При этом журналистке не удалось побывать в вагоне премьер-министра, однако стало известно, что там находятся рабочая зона с письменным столом, кухня, санузел и кровать. Также в вагоне премьер-министра есть зона для совещаний со столом на шесть человек и большим телевизором. Отделка выполнена в коричнево-бежевых тонах.
Президент России в своих поездках на поезде по стране пользуется другим вагоном, сделанным специально под него, отмечает издание.