Россиянам показали поезд Путина и Медведева

Спецпоезд, на котором ездят президент и премьер-министр России , внешне не отличается от других составов РЖД , однако внутри оснащен всем необходимым для работы первых лиц государства. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, ездить на спецпоезде имеют право только президент и премьер-министр. Никто другой, включая бизнесменов и звезд шоу-бизнеса, ни за какие деньги взять «напрокат» этот поезд, который находится в совместном ведении Управделами президента и РЖД, не сможет.

Корреспондент издания, проехав на спецсоставе, отметила, что его тащили два новых российских тепловоза ТЭП70БС, а большая часть вагонов, в том числе личный вагон Медведева были сделаны на Тверском вагоностроительном заводе.

При этом журналистке не удалось побывать в вагоне премьер-министра, однако стало известно, что там находятся рабочая зона с письменным столом, кухня, санузел и кровать. Также в вагоне премьер-министра есть зона для совещаний со столом на шесть человек и большим телевизором. Отделка выполнена в коричнево-бежевых тонах.

Президент России в своих поездках на поезде по стране пользуется другим вагоном, сделанным специально под него, отмечает издание.