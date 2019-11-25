Более 450 жителей Приморья стали волонтерами культуры с начала года

Более 450 жителей Приморского края присоединились к программе "Волонтеры культуры" с начала 2019 года, сообщила в понедельник пресс-служба администрации края.

"Молодежь Приморья активно участвует в реализации национального проекта "Культура". С начала года 459 человек стали волонтерами культуры, по программе проведено уже 453 мероприятия", — говорится в сообщении.

Целью проекта "Волонтеры культуры" является поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов России . Планируется, что к 2024 году движение объединит около 100 тыс. волонтеров. Чтобы стать добровольцем, необходимо пройти регистрацию на сайте Добровольцыроссии.рф и выбрать мероприятие из перечня "Культура и искусство". Вступить в ряды волонтеров может любой желающий старше 14 лет.

В 2018 году на заседании Совета по культуре президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания ресурсного центра информационной поддержки волонтерства в сфере сохранения культурного наследия. При Общественной палате РФ была создана рабочая группа по развитию добровольчества в сфере культуры.

По данным пресс-службы администрации Приморья, культурные мероприятия в крае проходят в рамках региональной программы "Развитие культуры Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального — 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ — 3,8 млрд рублей).