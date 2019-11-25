Стало известно нынешнее отношение россиян к вождению в России

85% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, водят машину очень много лет.

Но среди участников голосования в этом деле есть и новички. Их гораздо меньше — 9%. Они получили права совсем недавно.

3% опрошенных планируют начать водить, но по разным причинам пока не решаются.

3% россиян не планируют водить машину, поскольку считают, что на сегодняшний день вождение в России — это пытка, а не удовольствие или удобство. Объяснили они свое нежелание следующим образом: «По этим пробкам? Да никогда!».

Всего в опросе приняли участие 8150 человек.

Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привел бы к росту стоимости медицинских справок. Об этом заявил в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай

«Рамблер» писал, что с 22 ноября стоимость водительской медкомиссии должна была вырасти с 700 рублей до 5 тысяч и выше. По новым правилам, кроме осмотра у врачей, водителям нужно было сдать кровь и мочу на наркотические вещества и алкоголь. В наркодиспансеры выстроились очереди из желающих получить справки для водительских прав по старым ценам. При этом в Татарстане в такой очереди вспыхнула драка.