Спасатели вытащили из Москвы-реки собаку

Спасатели помогли выбраться из Москва-реки собаке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В 10 утра на пульт дежурного поисково-спасательной станции "Фили" поступил сигнал, о том что в Москве-реке в районе Карамышевской набережной находится собака, которая не может выбраться не берег", — сказал собеседник агентства.

На место происшествия была направлена дежурная смена. В 10:06 мск специалисты МГПСС обнаружили в воде обессилевшую собаку и с помощью специальной ловчей петли подняли ее на борт судна на воздушной подушке "Славир". Животное переправили на противоположный берег и отпустили.