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Спасатели вытащили из Москвы-реки собаку 

ТАСС 59 минут назад
Спасатели вытащили из Москвы-реки собаку
Фото: ТАСС
Спасатели помогли выбраться из Москва-реки собаке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
"В 10 утра на пульт дежурного поисково-спасательной станции "Фили" поступил сигнал, о том что в Москве-реке в районе Карамышевской набережной находится собака, которая не может выбраться не берег", — сказал собеседник агентства.
На место происшествия была направлена дежурная смена. В 10:06 мск специалисты МГПСС обнаружили в воде обессилевшую собаку и с помощью специальной ловчей петли подняли ее на борт судна на воздушной подушке "Славир". Животное переправили на противоположный берег и отпустили.
"При визуальном осмотре спасатели заметили несколько ран на теле дворняги — возможно, собаку загнали сородичи и та, спасаясь, прыгнула в Москву-реку", — добавили в пресс-службе.
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