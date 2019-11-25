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Полуголый российский школьник почистил снег с крыши и попал на видео 

Lenta.ru 28 минут назад
В Уссурийске школьник без верхней одежды чистил крышу образовательного учреждения от снега, сидя на подоконнике. Очевидец снял происходящее на видео, его опубликовало издание VL.ru.
На записи видно, как полураздетый школьник, на котором надеты лишь обувь и брюки, сидит на подоконнике и счищает снег лопатой. По словам автора видео, сзади его придерживает учительница. Отмечается, что действие происходит в школе №31 Уссурийска.
Полиция Приморья начала проверку из-за видео. В школу направили инспекторов по делам несовершеннолетних, сообщили РИА Новостив ОМВД России по Уссурийску.
Ранее в Омске воспитательница одного из детских садов заставила детей прервать обед и доставать из унитаза игрушки голыми руками. Как рассказал местный житель, учительница заставила сделать это его пятилетнего сына с другом. Мужчина уточнил, что таким образом педагог решила наказать детей, бросивших игрушки в унитаз.
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Теги:
Общество , Видео , Образование , РИА Новости , Уссурийск
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