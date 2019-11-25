Ученые опубликовали видео выпуска последних белух из «китовой тюрьмы»

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии опубликовал итоговое видео с выпуска последней партии белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.

Ролик опубликован на Youtube-канале института. На видео показаны этапы погрузки животных на научно-исследовательские суда из вольеров в "китовой тюрьме", а также процесс выгрузки белух в бухте Успения, где их выпустили на волю. Также там можно увидеть кадры с плавающими в бухте белухами.

В 2018 году в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин — он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных.

Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Десятого ноября в Японском море выпустили последних белух.