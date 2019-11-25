Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика
"Превращается в жемчужину": в Раде оценили новый Крым
"Превращается в жемчужину": в Раде оценили новый Крым
В мире
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Украина
«Слава богу!»: Лоза о провале России на Евровидении
«Слава богу!»: Лоза о провале России на Евровидении
Шоу-бизнес

Ученые опубликовали видео выпуска последних белух из «китовой тюрьмы» 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии опубликовал итоговое видео с выпуска последней партии белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.
Ролик опубликован на Youtube-канале института. На видео показаны этапы погрузки животных на научно-исследовательские суда из вольеров в "китовой тюрьме", а также процесс выгрузки белух в бухте Успения, где их выпустили на волю. Также там можно увидеть кадры с плавающими в бухте белухами.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин — он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных.
Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Десятого ноября в Японском море выпустили последних белух.
Последние новости
Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны
Комментарии 
Теги:
Общество , Видео , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 108
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым 1420
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Украина без Крыма: Европа представила новую карту 84
«Слава богу!»: Лоза о провале России на Евровидении
«Слава богу!»: Лоза о провале России на Евровидении 10
Россия провалилась на детском «Евровидении»
Россия провалилась на детском «Евровидении» 263
Видео
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение