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Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником 

Lenta.ru + ещё 7 43 минуты назад
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Фото: @freesemenov
Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной, создал правозащитный проект в помощь несправедливо обвиненным в уголовных преступлениях. Об этом он рассказал RT.
Идея организовать подобный проект возникла у Семенова после выхода из колонии. По словам нового правозащитника, его цель — помогать людям, которые так же, как и он, считают, что были осуждены несправедливо.
«Меня не покидало ощущение, что произошедшее со мной — это не просто так. Почти невероятно, что меня вот так вот: раз — и отпустили спустя год. Теперь есть чувство, что мне помогли и мне надо что-то сделать в ответ», — добавил бывший заключенный.
По словам Семенова, ему поступало много писем от тех, кто заявлял о несправедливом приговоре по разным уголовным статьям. Вместе с адвокатом Сергеем Хальченко он начал разбираться с поступающими обращениями.
«У нас два направления: правовое и собственно информационное. Надо, чтобы историю заметили, тогда есть шанс, что что-то изменится», — рассказал он.
Юрист подчеркнул, что обратившимся оказывается конкретная помощь с изучением материалов уголовного дела и подготовкой жалоб. Им также будут помогать с поиском юристов и независимых экспертов в конкретном регионе.
История Семенова получила огласку в начале 2017 года, когда Диана Шурыгина в эфире «Пусть говорят» заявила, что он изнасиловал ее во время вечеринки. На тот момент ей было 16 лет, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Молодого человека приговорили к восьми годам колонии, но затем ему сократили срок до трех лет и трех месяцев. В январе 2018 года, через год заключения, Семенов вышел на свободу по статье 80 УК («Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания»). В сумме он провел в заключении менее двух лет, из которых восемь месяцев — под домашним арестом.
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Теги:
Общество , Диана Шурыгина , Сергей Семенов
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