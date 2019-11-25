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Составлен рейтинг самых веселых названий сел России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 17 54 минуты назад
Бухалово, Палево, Хохотуй: в каких селах живут россияне
Фото: РИА Новости
Село Мутный Материк в Республике Коми заняло первую позицию в рейтинге самых веселых названий, который составил сервис Туту.ру.
За Мутный Материк проголосовали более 28,4 тыс. человек, отмечается в соцсетях сервиса Туту.ру.
На втором месте оказалось село Хохотуй в Забайкальском крае (более 11 тыс. голосов), далее следует населенный пункт Морозилка в Архангельской области.
Также в первую десятку попали Бухалово — из Ярославской, Мухоудеровка — из Белгородской, Мошонки — из Калужской, Лох — из Саратовской, Палево — из Сахалинской областей, Сахарная Головка — Севастополь, Свиногорье — Татарстан.
Организаторы опроса сообщили, что скоро администрации населенного пункта вручат кубок, а в самом Мутном Материке установят знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием — 2019».
Ранее сообщалось, что на Украине предложили переименовать село в Нью-Йорк.
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Теги:
Общество , Республика Коми
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