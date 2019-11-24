Россиянам дали советы для встречи Нового года

Исследователи примет подготовили список советов для россиян, как успешно встретить грядущий Новый год. Среди основных рекомендаций — избавление от долгов, использование талисманов и продуманное желание. Не лишним будет и внимание к деталям, сообщает «Пятый канал».

Стали известны самые выгодные направления для поездок на Новый год Грядущий год по восточному календарю — год Белой Металлической Крысы, поэтому в канун праздника рекомендуется обзавестись талисманом в виде крысы. Ещё не лишним будет заранее продумать желание, которое многие загадывают в момент боя курантов. Согласно примете, его нужно написать на листке заранее, поджечь в последние секунды уходящего года, пепел сбросить в бокал и выпить. Важно успеть до того, как закончится бой курантов, — иначе желание может не сбыться. Что касается шампанского, нужно также проследить, как открывается бутылка. Если легко, то наступающий год будет приятен на события, а вот в противном случае это указывает на то, что в ближайшие 365 дней придется много трудиться.

Знатоки рекомендуют также обратить внимание на первую услышанную от окружающих фразу в наступившем году. Она подскажет, чего ожидать в ближайшее время. Если первым встреченным незнакомцем в новом году станет мужчина, грядут удачные перемены в личной жизни. Если женщина — можно не боятся одиночества. Если же это будет ребенок, есть шансы на брак или прибавление в семье.

Ранее всероссийский Дед Мороз рассказал о самом популярным подарке, который дети заказывают в своих письмах. В прошлом году предпочтение отдавалось квадрокоптерам и гироскутерам. Дед Мороз также отметил, что детей и взрослых привлекает всё модное и новое.