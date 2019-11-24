Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Британский журнал показал Украину без Крыма
В мире
В России отреагировали на карту Украины без Крыма
Политика
Грустный юбилей: как расползается ядерное оружие
Армия
"Никакие варианты не исключены": Эстония о российских каналах
В мире
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Президент СПбГУ скончалась в Петербурге
ТК «Звезда»
+
ещё 16
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
4
В
Санкт-Петербурге
на 84-м году жизни умерла президент СПбГУ
Людмила Вербицкая
. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на заявление вуза.
О дате и месте ее похорон будет сообщено позже.
Читать ещё •••
Видео дня. Лиса в центре Москвы
ТК «Звезда»: последние новости
Объявлен победитель «Детского Евровидения - 2019»
Возвращение старообрядцев: митрополит Корнилий рассказал Путину, как проходит переселение
В Тулуне замерзают жители неотремонтированных после паводка домов
Теги:
Общество
,
Образование
,
Людмила Вербицкая
,
Санкт-Петербург
Читайте также
Российский город трижды за неделю остался без тепла
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский журнал показал Украину без Крыма
209
В России отреагировали на карту Украины без Крыма
6
Грустный юбилей: как расползается ядерное оружие
4
«Никакие варианты не исключены»: Эстония о российских каналах
4
«Забудьте о Донбассе»
603
Видео
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина
В мире
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка
В мире
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире
Украина
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире
Украина
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире
Армия
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика
Шоу-бизнес
01:05
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Наша команда
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение