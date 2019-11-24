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Президент СПбГУ скончалась в Петербурге 

ТК «Звезда» + ещё 16 1 час назад
Умерла президент СПбГУ
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге на 84-м году жизни умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на заявление вуза.
О дате и месте ее похорон будет сообщено позже.
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Теги:
Общество , Образование , Людмила Вербицкая , Санкт-Петербург
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