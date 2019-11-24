Президент СПбГУ скончалась в Петербурге

Санкт-Петербурге на 84-м году жизни умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая . Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на заявление вуза.

О дате и месте ее похорон будет сообщено позже.