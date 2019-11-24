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Политика

Только москвичи и петербуржцы оказались склонны к спонтанным покупкам 

Lenta.ru 1 час назад
Назван «грех» москвичей и петербуржцев
Фото: ТАСС
Чаще всего спонтанные покупки совершают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно исследованию «Райффайзенбанка», доля россиян, которые позволяют себе спонтанные покупки, оценивается в 4—7 процентов. Почти все они живут в Москве и Санкт-Петербурге.
Семь процентов участников опроса заявили, что не следят за размером своих расходов. 75 процентов утверждают, что могут назвать примерный диапазон ежемесячных трат, а точную сумму знает лишь один из пяти. Лучше всего удается контролировать свои расходы жителям Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников.
Более половины (61 процент) опрошенных признались, что не составляют месячный бюджет заранее. Чаще всего этим занимаются респонденты из крупных городов с населением от 400 до 600 тысяч человек. 42 процента из них каждый месяц планируют свой бюджет. В городах с населением от 300 до 500 тысяч человек доля таких людей снижается до 40 процентов, а в небольших городах с населением от 100 до 300 тысяч — падает до 38 процентов, что ниже среднего уровня для России.
Опрос проводился в сентябре и октябре 2019 года. В нем участвовали более 1,2 тысячи человек.
В сентябре сообщалось, что каждый десятый житель России экономит на лекарствах и пытается найти в аптеке самые дешевые препараты. Пяти процентам не хватает денег на необходимые лекарства.
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Теги:
Общество , Социология , Райффайзенбанк Австрия , Москва , Санкт-Петербург
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