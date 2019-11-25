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Красная книга России усомнилась в принадлежности Дагестана 

Lenta.ru + ещё 2 41 минуту назад
Красная книга сочла Дагестан независимой страной
Фото: Кадр: Красная книга России
Дагестан сочли независимым государством в издании Красной книги России под редакцией Оксаны Скалдиной. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram-канале.
Российскую республику причислили к странам Закавказья. В статье, посвященной средиземноморской черепахе, сказано: «В России эта обитательница встречается исключительно на черноморском побережье Кавказа. Вне России населяет Грузию, Армению, Азербайджан, Дагестан».
Второе издание Красной книги России выпущено издательством «Эксмо» в 2019 году.
Подобные ошибки часто происходят при определении принадлежности Крыма. Ранее в ноябре социальная соцсеть Mylistory, разработанная в Чечне и позиционирующая себя как патриотическая альтернатива западным проектам, включила Крым в состав Украины. До этого Google из-за технического сбоя показывал пользователям из России полуостров украинским.
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Теги:
Общество , Политика , Google , Республика Дагестан
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