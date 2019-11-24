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Происшествия

Познер порассуждал об эмиграции 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Познер порассуждал об эмиграции
Фото: РИА Новости
Владимир Познер ответил на вопрос, является ли эмиграция предательством Родины.
Один из пользователей интернета задал журналисту вопрос — можно ли расценивать как предательство родины переезд в более богатую страну при возможности улучшить свою собственную?
«В одном лишь ХХ веке переехали из стран, в которых они родились и выросли, в другие страны десятки, если не сотни миллионов людей. И что, они все предатели?! Это глупость, а то и тупость. А может быть, еще и зависть. Хочется вам куда-то уехать — уезжайте и ни о чем не думайте!», — ответил телеведущий.
Ранее «Рамблер» сообщал, что по данным «Левада-центра», количество россиян, желающих переехать за границу на ПМЖ, выросло за десять лет на 30%.
ВЦИОМ приводит другие цифры: доля желающих уехать колебалась в 2011— 2018 годах на уровне 10 — 13%.
Чаще других об отъезде за рубеж задумываются молодые специалисты с высшим образованием (57%).
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Общество , Владимир Познер , Левада-центр , ВЦИОМ
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