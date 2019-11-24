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Туристы объяснили, почему в поездах редко посещают вагоны-рестораны 

РИА Новости + ещё 1 7 часов назад
Туристы объяснили отказ от вагонов-ресторанов
Фото: РИА Новости
Большинство путешественников, опрошенных туристическим поисковиком, предпочитают брать еду с собой, а не покупать в поезде, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса опросили 1730 пользователей и выяснили, что только 37% из них совершают покупки в вагоне-ресторане или кафе.
Из тех, кто тратит деньги на поход в заведение, четверть покупают основные блюда, 24% приобретают напитки. Холодные закуски берут 15% пассажиров, столько же — выбирают салаты, а 12% туристов предпочитают супы. Меньше всего путешественники любят в поездах гарниры — за них регулярно платят лишь 10% опрошенных.
Большинство респондентов, которые никогда не покупают еду в поезде, берут перекус или обед с собой: так ответили 47% путешественников. 9% сказали, что стараются побольше съесть перед поездкой, чтобы не тратить средства на поход в вагон-ресторан. 22% опрошенных сказали, что им не нравится вкус предлагаемой еды, а 3% игнорируют общепит, считая, что цены там слишком высокие.
15% пассажиров поездов объясняют отказ от еды тем, что не привыкли есть в поезде. Причем некоторые отметили, что в принципе не думают о питании, так как предпочитают в дороге спать.
4% опрошенных затруднились назвать причину, по которой они никогда не едят в железнодорожном путешествии.
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Теги:
Общество , Социология
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