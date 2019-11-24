Почему летчики скрывают болезни на медосмотре

Заслуженный пилот рассказал о сокрытии своих болезней летчиками

Член комиссии при президенте по вопросам развития авиации, заслуженный пилот Юрий Сытник , комментируя смерть второго пилота рейса « Москва Анапа », рассказал о причинах, по которым член экипажа мог скрыть свое самочувствие на медосмотре.

«Свое заболевание он мог скрывать, когда проходил комиссию, потому что не хотел потерять профессию в 50 лет и остаться на нищенской пенсии. Конечно, скорее всего, тут его вина. Врачи вряд ли определят это заболевание, потому что перед комиссией там принимаются [пилотами] всякие препараты, крутится велосипед — можно скрыть», — передает его слова «Говорит Москва».

По его словам, предполетный осмотр в аэропорту Шереметьево «незаконный вообще», который не практикуется за рубежом.

«Все дается на откуп командиру корабля, если плохое самочувствие, он заявит об этом ему, командир его отстранит от полета и возьмет другого летчика. У нас проверяют давление, могут посмотреть пульс, язык, глаза. Фельдшеры на пункте опытные, определяют болезнь сразу, например, грипп. Внутреннюю болезнь скрыть не всем удается, но это можно сделать», — сказал Сытник.

Он выразил мнение, что ужесточать правила прохождения медкомиссии не нужно, вместо этого необходимо улучшить условия работы пилотов.

«Ужесточать осмотры летчиков не нужно, это глупости. Они научаться и такую проверку проходить. Нужно улучшать общие условия труда, делать их комфортными, сохранять здоровье людей. Такие случаи были и раньше, они будут повторяться, потому что люди до конца пытаются цепляться за свою профессию. Сердце — есть сердце, умирают не только летчики на работе», — сказал заслуженный пилот.

По его мнению, нужно проанализировать, сколько пилот в этом году летал, были ли у него переработки.

«Раз сердце отказало, может быть, его зажимала компания до последнего, что он не выдержал. Нужно провести хорошее расследование, определить причину этого тяжёлого случая», — сказал Сытник.

Напомним, в воскресенье пассажирский самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону из-за резкого ухудшения самочувствия второго пилота. Мужчина умер от сердечного приступа.