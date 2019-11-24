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Заслуженный пилот рассказал о сокрытии своих болезней летчиками 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 39 минут назад
Почему летчики скрывают болезни на медосмотре
Фото: РИА Новости
Член комиссии при президенте по вопросам развития авиации, заслуженный пилот Юрий Сытник, комментируя смерть второго пилота рейса «Москва — Анапа», рассказал о причинах, по которым член экипажа мог скрыть свое самочувствие на медосмотре.
Названа причина смерти пилота рейса Москва — Анапа
«Свое заболевание он мог скрывать, когда проходил комиссию, потому что не хотел потерять профессию в 50 лет и остаться на нищенской пенсии. Конечно, скорее всего, тут его вина. Врачи вряд ли определят это заболевание, потому что перед комиссией там принимаются [пилотами] всякие препараты, крутится велосипед — можно скрыть», — передает его слова «Говорит Москва».
По его словам, предполетный осмотр в аэропорту Шереметьево «незаконный вообще», который не практикуется за рубежом.
«Все дается на откуп командиру корабля, если плохое самочувствие, он заявит об этом ему, командир его отстранит от полета и возьмет другого летчика. У нас проверяют давление, могут посмотреть пульс, язык, глаза. Фельдшеры на пункте опытные, определяют болезнь сразу, например, грипп. Внутреннюю болезнь скрыть не всем удается, но это можно сделать», — сказал Сытник.
Он выразил мнение, что ужесточать правила прохождения медкомиссии не нужно, вместо этого необходимо улучшить условия работы пилотов.
«Ужесточать осмотры летчиков не нужно, это глупости. Они научаться и такую проверку проходить. Нужно улучшать общие условия труда, делать их комфортными, сохранять здоровье людей. Такие случаи были и раньше, они будут повторяться, потому что люди до конца пытаются цепляться за свою профессию. Сердце — есть сердце, умирают не только летчики на работе», — сказал заслуженный пилот.
По его мнению, нужно проанализировать, сколько пилот в этом году летал, были ли у него переработки.
«Раз сердце отказало, может быть, его зажимала компания до последнего, что он не выдержал. Нужно провести хорошее расследование, определить причину этого тяжёлого случая», — сказал Сытник.
Напомним, в воскресенье пассажирский самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону из-за резкого ухудшения самочувствия второго пилота. Мужчина умер от сердечного приступа.
В «Аэрофлоте» заявили, что у скончавшегося пилота не было противопоказаний по медицинским показателям для выполнения полета — он прошел предполетный медосмотр, а в декабре 2018 года и через полгода, в 2019 году, проходил врачебно-летную экспертную комиссию.
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Комментарии21 
Теги:
Общество , Юрий Сытник , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Анапа , Москва
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