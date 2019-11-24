Букву Ё вернули в названия 198 новгородских деревень

Росреестр внес букву «Ё» в исторические названия 198 поселков Новгородской области

Управление Росреестра по Новгородской области внесло букву "Ё" в исторические названия 198 населенных пунктов, расположенных на территории региона. В ближайшее время будут обновлены названия этих поселков на указательных знаках, в картах и атласах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"На территории Новгородской области 198 населенных пунктов обрели точки над буквой "Ё". Разница действительно есть: ехать в Марёво или в Марево. Изменения внесены на основании закона "О государственном языке российской Федерации" и рекомендаций Министерства образования и науки РФ", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, у жителей этих населенных пунктов не должно возникнуть проблем, например, с оформлением сделок с недвижимостью. "В случае разночтения наименования населенного пункта в паспорте и в записи Единого государственного реестра, государственный регистратор будет самостоятельно запрашивать информацию из федеральной информационной адресной системы. При получении выписок и других документов в них будет указано верное название населенного пункта", — сказали в региональном управлении Росреестра.

По данным Росреестра, наименования географических объектов как составная часть исторического и культурного наследия народов РФ охраняются государством.