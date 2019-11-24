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Росреестр внес букву «Ё» в исторические названия 198 поселков Новгородской области 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Букву Ё вернули в названия 198 новгородских деревень
Фото: РИА Новости
Управление Росреестра по Новгородской области внесло букву "Ё" в исторические названия 198 населенных пунктов, расположенных на территории региона. В ближайшее время будут обновлены названия этих поселков на указательных знаках, в картах и атласах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"На территории Новгородской области 198 населенных пунктов обрели точки над буквой "Ё". Разница действительно есть: ехать в Марёво или в Марево. Изменения внесены на основании закона "О государственном языке российской Федерации" и рекомендаций Министерства образования и науки РФ", — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, у жителей этих населенных пунктов не должно возникнуть проблем, например, с оформлением сделок с недвижимостью. "В случае разночтения наименования населенного пункта в паспорте и в записи Единого государственного реестра, государственный регистратор будет самостоятельно запрашивать информацию из федеральной информационной адресной системы. При получении выписок и других документов в них будет указано верное название населенного пункта", — сказали в региональном управлении Росреестра.
По данным Росреестра, наименования географических объектов как составная часть исторического и культурного наследия народов РФ охраняются государством.
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Теги:
Общество , Другое , Минобрнауки , Росреестр , Новгородская Область
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