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На экспонаты во всех российских музеях нанесут метки 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
На экспонаты во всех российских музеях нанесут метки
Фото: Михаил Свешников
Все российские музеи в перспективе охватит технология нанесения меток на экспонаты для обеспечения их безопасности. Первые этап уже идет, пока в главных музеях страны — Эрмитаже, Третьяковской галерее, Русском музее и ГМИИ имени Пушкина, рассказала вице-премьер России Ольга Голодец.
Метки для экспонатов — высокотехнологичное оборудование, оно поступает во все музеи страны, рассказала она РИА Новости.
В конце января этого года с выставки в Третьяковской галерее была похищена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из коллекции Русского музея. Правоохранители нашли полотно на следующее утро. Ее похититель, Денис Чуприков, получил три года колонии строгого режима. По словам мужчины, с помощью дерзкого преступления он хотел привлечь к себе внимание.
После этого инцидента вице-премьер Голодец поручила провести комплексную проверку систем безопасности в федеральных музеях. Позже замминистра культуры России Николай Овсиенко рассказал, что вопросами комплексной безопасности учреждений культуры будет заниматься созданное в Минкультуры специальное подразделение.
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Теги:
Общество , Ольга Голодец , Николай Овсиенко , Архип Куинджи , Эрмитаж , Минкультуры , ФСИН , РИА Новости
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