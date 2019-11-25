Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Все против: Россия провалилась на детском "Евровидении"
Все против: Россия провалилась на детском "Евровидении"
Шоу-бизнес
Дело Соколова: появились новые подробности
Дело Соколова: появились новые подробности
Происшествия
Первый канал вырезал из эфира шутку про Светлакова
Первый канал вырезал из эфира шутку про Светлакова
Шоу-бизнес
Яна не cупер: Рудковская наплевала на рыдающего сына
Яна не cупер: Рудковская наплевала на рыдающего сына
Шоу-бизнес

Названа причина смерти президента СПбГУ Вербицкой 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Названа причина смерти президента СПбГУ
Фото: ТАСС
Почетный президент Российской академии образования и президент СПбГУ Людмила Вербицкая долгое время боролась с онкологическим заболеванием, сообщили СМИ.
О дате и месте похорон будет объявлено позднее, сообщает «Пятый канал».
О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад. Академик не смогла присутствовать на церемонии вручения присужденной ей премии за вклад в укрепление российской нации. Тогда президент Владимир Путин приехал к Вербицкой в гости, чтобы лично отдать ей награду, передает РИА «Новости».
Вербицкая была одним из известнейших отечественных лингвистов-русистов. Возглавила СПбГУ в 1994 году, став первой женщиной-ректором этого вуза.
Являлась полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Удостоена ордена Дружбы и ордена Почета. Была кавалером ордена Почетного легиона Франции, ордена Заслуг перед Республикой Польша и ордена княгини Ольги III степени (Украина).
Накануне в Петербурге умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Названа причина смерти президента СПбГУ Вербицкой Названа причина смерти президента СПбГУ Вербицкой Россиянка описала свое состояние во время комы в Турции Россиянка описала свое состояние во время комы в Турции Командовавший штурмом в Беслане полковник захотел дать в челюсть Дудю Командовавший штурмом в Беслане полковник захотел дать в челюсть Дудю
Комментарии1 
Теги:
Общество , Образование , Людмила Вербицкая , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все против: Россия провалилась на детском «Евровидении»
Все против: Россия провалилась на детском «Евровидении» 30
Дело Соколова: появились новые подробности
Дело Соколова: появились новые подробности 106
Первый канал вырезал из эфира шутку про Светлакова
Первый канал вырезал из эфира шутку про Светлакова 4
Яна не cупер: Рудковская наплевала на рыдающего сына
Яна не cупер: Рудковская наплевала на рыдающего сына 9
Крутой объяснил провал России на Детском Евровидении
Крутой объяснил провал России на Детском Евровидении 3
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика Шоу-бизнес
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
01:05
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение