Названа причина смерти президента СПбГУ Вербицкой

Почетный президент Российской академии образования и президент СПбГУ Людмила Вербицкая долгое время боролась с онкологическим заболеванием, сообщили СМИ.

О дате и месте похорон будет объявлено позднее, сообщает «Пятый канал».

О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад. Академик не смогла присутствовать на церемонии вручения присужденной ей премии за вклад в укрепление российской нации. Тогда президент Владимир Путин приехал к Вербицкой в гости, чтобы лично отдать ей награду, передает РИА «Новости».

Вербицкая была одним из известнейших отечественных лингвистов-русистов. Возглавила СПбГУ в 1994 году, став первой женщиной-ректором этого вуза.

Являлась полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Удостоена ордена Дружбы и ордена Почета. Была кавалером ордена Почетного легиона Франции, ордена Заслуг перед Республикой Польша и ордена княгини Ольги III степени (Украина).

Накануне в Петербурге умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая.