Собчак предрекла России природный катаклизм 

Телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак предположила, что через несколько лет ноябрь в стране станет жарким временем года. На своей странице в Instagram она написала, что в пору ее детства в ноябре уже лежали сугробы, а ее сын, возможно, в это время года, когда вырастет, будет ходить в майке.
«Стою в легком пальтишке… Но я помню еще те времена, когда конец ноября — это уже сугробища и красный от холода нос. А мой сын, Платон, когда вырастет, видимо, в майке в это время года будет ходить», — предположила телеведущая.
Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что средней полосе России наблюдается постепенное сокращение зимнего периода и увеличение летнего, напоминает RT. По словам синоптика, в последнее время зимой стремительно повышаются температуры. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в разговоре с «URA.RU» подчеркнул, что ничего катастрофического в сокращении зимы нет и России «не повредит» небольшое смягчение климата.