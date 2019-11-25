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Росгвардейцев обяжут называть имена россиянам 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Росгвардейцев обяжут называть имена россиянам
Фото: РИА Новости
Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться, показывать удостоверение и объяснять, за что задержан гражданин. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, законопроект должен быть рассмотрен Госдумой 25 ноября. Его авторами являются заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн и его коллеги Василий Пискарев и Валерий Гартунг.
Согласно поправкам в закон «О войсках национальной гвардии РФ», которые будут внесены на рассмотрение Госдумы, росгвардейцы должны будут обязан при обращении к гражданину представиться, показать по его требованию служебное удостоверение, а в случае «применения мер, ограничивающих права и свободы, разъяснить их причину, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина». Такие же обязательства ранее были закреплены в законе «О полиции» от 2011 года.
При этом нововведение должно коснуться только гвардейцев, служащих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы. Бойцы спецподразделений сохранят анонимность, и их можно будет опознать только по жетонам, вводимым ведомством, отмечает газета.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о массовом увольнении полицейских. По данным МВД, которые привело принадлежащее Григорию Березкину РБК, по итогам 2018 года численность личного состава сократилась до минимального с 2012 года значения в 92,6 процента (при плане в 95 процентов).
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , Законопроекты , Григорий Березкин , Василий Пискарев , Александр Хинштейн , Валерий Гартунг , Росгвардия , Госдума , РБК
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