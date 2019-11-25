Росгвардейцев обяжут называть имена россиянам

Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться, показывать удостоверение и объяснять, за что задержан гражданин. Об этом сообщает «Коммерсант».

Валерий Гартунг. По данным издания, законопроект должен быть рассмотрен Госдумой 25 ноября. Его авторами являются заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн и его коллеги Василий Пискарев

Согласно поправкам в закон «О войсках национальной гвардии РФ», которые будут внесены на рассмотрение Госдумы, росгвардейцы должны будут обязан при обращении к гражданину представиться, показать по его требованию служебное удостоверение, а в случае «применения мер, ограничивающих права и свободы, разъяснить их причину, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина». Такие же обязательства ранее были закреплены в законе «О полиции» от 2011 года.

При этом нововведение должно коснуться только гвардейцев, служащих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы. Бойцы спецподразделений сохранят анонимность, и их можно будет опознать только по жетонам, вводимым ведомством, отмечает газета.