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Политика

Россиянка получила пенсию купюрами «банка приколов» 

Lenta.ru + ещё 3 55 минут назад
Пенсионерке дали пенсию купюрами «банка приколов»
Фото: РИА Новости
Пожилой жительнице Перми выдали пенсию купюрами «банка приколов». С ними женщина пошла в магазин, где и узнала, что деньги поддельные. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Анастасия Петрова, пишет URA.RU.
В Москве мужчина купил новый iPhone 11 за деньги «банка приколов»
По словам автора поста, пенсию пострадавшая получила от сотрудницы муниципального предприятия «Ветеран». Она попыталась расплатиться «билетами банка приколов» за покупки, и сотрудники магазина пригрозили ей тюрьмой за подделку денег.
Петрова отметила, что пенсионерка плохо ходит и видит, страдает от деменции. Раньше ей уже подкладывали фальшивые банкноты, но до этого суммы были незначительные, и в полицию она не обращалась.
В мае Центробанк предлагал ввести ответственность за производство полиграфии, напоминающей настоящие деньги, потому что продавцы часто путают их. Тогда же в Госдуме заявили о готовности разработать соответствующий законопроект.
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Комментарии9 
Теги:
Общество , Другое , Пермь
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