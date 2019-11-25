Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Крым России нужен вовсе не для отдыха"
"Крым России нужен вовсе не для отдыха"
Политика
Лоза раскритиковал "Детское Евровидение-2019"
Лоза раскритиковал "Детское Евровидение-2019"
Шоу-бизнес
Украинский разведчик пять лет работал в руководстве ДНР
Украинский разведчик пять лет работал в руководстве ДНР
Украина
Кузьмин бросил любовницу и вернулся к бывшей жене
Кузьмин бросил любовницу и вернулся к бывшей жене
Шоу-бизнес

Пенсионная реформа приведет к повышению смертности российских женщин 

Ura.Ru 18 минут назад
Необходимость работать после 55 лет, вызванная стартовавшей в России в начале года пенсионной реформы, может привести к увеличению смертности российских женщин. Кроме того, россиянки из-за повышения пенсионного возраста в стране могут начать преждевременно стареть и чаще болеть. Такое мнение высказали представители «Партии пенсионеров».
«Процесс старения у женщин с возрастом ускоряется, а у мужчин — замедляется. Это является одной из главных причин того, что женщинам во многих странах, в том числе и в России, предоставлено право выходить на пенсию раньше мужчин», — рассказал изданию «Свободная пресса» глава Центрального совета «Партии пенсионеров» Владимир Бураков.
По его мнению, именно женщины, которым предстоит трудиться гораздо дольше в связи с повышением пенсионного возраста в РФ станут главными «жертвами» реформы. Эксперты и аналитики, опрошенные журналистами, полагают, что из-за необходимости работать до 55 лет россиянки станут гораздо чаще болеть, а также будут быстрее стареть. В итоге и увеличение смертности женщин в России может стать еще одним косвенным последствием решения властей о повышении пенсионного возраста.
С 1 января 2019 года в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). В 2018 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет, напоминает агентство Nation News. Недавно известная российская телеведущая Елена Малышева, работающая на «Первом канале», призвала подумать о новом повышении пенсионного возраста для женщин. Однако позднее Малышева попыталась оправдаться за свои скандальные слова.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Ura.Ru: последние новости
Смертельно больной челябинец отправился на «Дома-2» Смертельно больной челябинец отправился на «Дома-2» Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах России Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах России Священник Чаплин призвал присоединить к России Киев, Харьков и Одессу Священник Чаплин призвал присоединить к России Киев, Харьков и Одессу
Комментарии 
Теги:
Общество , Видео , Социология , Елена Малышева , Владимир Бураков , интернет-издание "Свободная пресса"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крым России нужен вовсе не для отдыха»
«Крым России нужен вовсе не для отдыха» 2
Лоза раскритиковал «Детское Евровидение-2019»
Лоза раскритиковал «Детское Евровидение-2019»
Украинский разведчик пять лет работал в руководстве ДНР
Украинский разведчик пять лет работал в руководстве ДНР 124
Кузьмин бросил любовницу и вернулся к бывшей жене
Кузьмин бросил любовницу и вернулся к бывшей жене
Самые скандальные выборы прошли в Белоруссии
Самые скандальные выборы прошли в Белоруссии 20
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика Шоу-бизнес
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
01:05
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение