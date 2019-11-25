Пенсионная реформа приведет к повышению смертности российских женщин

Необходимость работать после 55 лет, вызванная стартовавшей в России в начале года пенсионной реформы, может привести к увеличению смертности российских женщин. Кроме того, россиянки из-за повышения пенсионного возраста в стране могут начать преждевременно стареть и чаще болеть. Такое мнение высказали представители «Партии пенсионеров».

«Процесс старения у женщин с возрастом ускоряется, а у мужчин — замедляется. Это является одной из главных причин того, что женщинам во многих странах, в том числе и в России, предоставлено право выходить на пенсию раньше мужчин», — рассказал изданию «Свободная пресса» глава Центрального совета «Партии пенсионеров» Владимир Бураков.

По его мнению, именно женщины, которым предстоит трудиться гораздо дольше в связи с повышением пенсионного возраста в РФ станут главными «жертвами» реформы. Эксперты и аналитики, опрошенные журналистами, полагают, что из-за необходимости работать до 55 лет россиянки станут гораздо чаще болеть, а также будут быстрее стареть. В итоге и увеличение смертности женщин в России может стать еще одним косвенным последствием решения властей о повышении пенсионного возраста.