Азовское море рекордно отступило от берега

Азовское море стремительно исчезает. В ноябре в районе Приморско-Ахтарска оно обмелело сразу на 100 метров. Об этом сообщают местные жители в инстаграме

«В Приморско-Ахтарске сильнейший отлив Азовского моря. Местные не припоминают такого за последние несколько десятков лет. Море ушло от берега больше чем на 100 метров. Ветер, ветер, ты могуч», — пишут местные жители.

Одни комментаторы отмечают, что «такого не было несколько десятков лет» и боятся что такое явление «попахивает экологической катастрофой».

Однако есть и те, кто воспринял феномен с юмором. Они считают, что море потихоньку «ворует» Украина, «собирая воду в канистры», и что сама природа показывает, что обнажившееся дно моря необходимо почистить от мусора.

Между тем, в МЧС заявили о предстоящем отливе еще в четверг, 21 ноября. Он связан с сильным ветром. Группа морского прогнозирования предупредила, что в восточной половине Азовского моря от Таганрога до Приморско-Ахтарска ожидается ветровой сгон воды.