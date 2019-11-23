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Образование

Азовское море рекордно отступило от берега 

Рамблер 7 минут назад
Азовское море рекордно отступило от берега
Фото: Instagram
Азовское море стремительно исчезает. В ноябре в районе Приморско-Ахтарска оно обмелело сразу на 100 метров. Об этом сообщают местные жители в инстаграме.
«В Приморско-Ахтарске сильнейший отлив Азовского моря. Местные не припоминают такого за последние несколько десятков лет. Море ушло от берега больше чем на 100 метров. Ветер, ветер, ты могуч», — пишут местные жители.
Одни комментаторы отмечают, что «такого не было несколько десятков лет» и боятся что такое явление «попахивает экологической катастрофой».
Однако есть и те, кто воспринял феномен с юмором. Они считают, что море потихоньку «ворует» Украина, «собирая воду в канистры», и что сама природа показывает, что обнажившееся дно моря необходимо почистить от мусора.
Между тем, в МЧС заявили о предстоящем отливе еще в четверг, 21 ноября. Он связан с сильным ветром. Группа морского прогнозирования предупредила, что в восточной половине Азовского моря от Таганрога до Приморско-Ахтарска ожидается ветровой сгон воды.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 20-22 ноября высота волн в Азовском море достигала двух метров, а острова оказались отрезаны от суши.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Общество , МЧС , Приморско-Ахтарск
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