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В Подмосковье обнаружили сотню поселков-призраков 

Рамблер + ещё 2 9 минут назад
Эксперты агентства «Инком-Недвижимость» заявили, что около ста поселков в Подмосковье заброшены, сообщает Lenta.ru. Речь идёт о застройке, которая не была закончена из-за проблем, возникших у девелоперов.
По данным аналитиков, половина поселков под Москвой из категории «загородная недвижимость» находятся в полузаброшенном состоянии. Треть из них не подлежат восстановлению. В остальных случаях покупатели вынуждены самостоятельно прокладывать коммуникации поскольку, застройщик не выполнил обещания.
Самые жуткие заброшенные места России
Эксперты уверяют, что основная причина, по которой посёлки становятся «призраками», — нерешенные проблемы девелоперов: некоторые предприниматели не смогли получить необходимые разрешения, другие стали банкротами, третьи — переоценили спрос на загородную недвижимость и «прогорели» и т.д.
Специалисты полагают, что около 80% загородной недвижимости в Московской области ждет похожая судьба. Особенно это касается поселков с участками без подряда, которые на сегодняшний день реализуются почти по себестоимости.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты «Инком-Недвижимости» заявили, что за год продажи на первичном рынке загородной недвижимости Подмосковья увеличились на 42%. При этом рост спроса во многом обеспечили как раз участки без подряда, доля которых в общей структуре сделок достигла 75%.
Комментарии63 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , Видео , Московская область
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