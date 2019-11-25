В Подмосковье обнаружили сотню поселков-призраков

Эксперты агентства «Инком-Недвижимость» заявили, что около ста поселков в Подмосковье заброшены, сообщает Lenta.ru. Речь идёт о застройке, которая не была закончена из-за проблем, возникших у девелоперов.

По данным аналитиков, половина поселков под Москвой из категории «загородная недвижимость» находятся в полузаброшенном состоянии. Треть из них не подлежат восстановлению. В остальных случаях покупатели вынуждены самостоятельно прокладывать коммуникации поскольку, застройщик не выполнил обещания.

Эксперты уверяют, что основная причина, по которой посёлки становятся «призраками», — нерешенные проблемы девелоперов: некоторые предприниматели не смогли получить необходимые разрешения, другие стали банкротами, третьи — переоценили спрос на загородную недвижимость и «прогорели» и т.д.

Специалисты полагают, что около 80% загородной недвижимости в Московской области ждет похожая судьба. Особенно это касается поселков с участками без подряда, которые на сегодняшний день реализуются почти по себестоимости.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты «Инком-Недвижимости» заявили, что за год продажи на первичном рынке загородной недвижимости Подмосковья увеличились на 42%. При этом рост спроса во многом обеспечили как раз участки без подряда, доля которых в общей структуре сделок достигла 75%.