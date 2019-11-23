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В Госдуме нашли причину дедовщины в армии 

Lenta.ru + ещё 2 56 минут назад
Названа причина дедовщины в российской армии
Фото: ТАСС
Одна из причин насилия в армии — это отличия в менталитете у представителей разных национальностей. Такое предположение сделал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с «Говорит Москва».
По его словам, «славянские ребята» — более тихие и дисциплинированные, и их иногда обижают на национальной почве.
«Я по роду деятельности с таким сталкивался, когда служил в вооруженных силах», — уточнил Шерин.
Он добавил, что сейчас в российских вооруженных силах серьезно реагируют на такие случаи, и «точно никто замалчивать не будет».
Ранее в Главной военной прокуратуре отчитались об увеличении количества случаев рукоприкладства военных командиров. За 2019 год было зарегистрировано более 100 случаев избиений военнослужащих руководством. В первую очередь это связано с неумением офицеров работать с подчиненными.
25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам и убил восьмерых в воинской части поселка Горный. Первой его жертвой стал командир роты. На допросе солдат говорил, что в тот день погибшие обещали «опустить» его, изнасиловав.
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Теги:
Общество , Александр Шерин , Госдума , Москва
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