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На шоу у Малахова раскрылись подробности ситуации с детьми, запертыми матерью в доме на 11 лет 

Ura.Ru 55 минут назад
Малахову рассказали о запертых на 11 лет матерью детях
Фото: РИА Новости
Отец детей из Усть-Катава, которых мать держала взаперти более десяти лет, заявил, что был не в курсе ситуации. Об этом мужчина рассказал на ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Мужчина сообщил, что постоянно находился на заработках и общался с детьми только по телефону. При этом он не знал, что они не выходят из дома.
Помимо отца запертых детей, на шоу выступили знакомые семьи. Так, соседка объяснила, что о существовании детей ей было известно, однако она была не в курсе, что они сидят взаперти. Мать постоянно объясняла, что дети находятся на удаленном обучении или живут в другом городе.
Знакомые матери рассказали, что в городе она производила впечатление общительной женщины, которая хорошо одевается и умеет себя преподнести. Эксперты в студии обвинили подруг и соседей в том, что они следили за ее одеждой, но ни разу даже не спросили о детях.
Также на шоу выступил 20-летний мужчина, с которым старшая дочь общалась по интернету. Именно он пришел на помощь пленникам после того, как девушка отправила ему фото с синяками и разбитой головой. Молодой человек призвал детей бежать, приютил их у себя, после чего передал полицейским и сотрудникам опеки.
История семьи стала известна после того, как 7 ноября в Усть-Катаве после пожара в частном доме нашли тело хозяйки дома. Причиной ее смерти, по предварительной версии, стал суицид. Выяснилось, что у нее трое детей, которых она скрывала почти 11 лет. Дети сбежали от матери, после чего женщина подожгла дома. После этого власти приняли решение не отдавать детей отцу, так как у мужчины нет своего жилья и работы.
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Теги:
Общество , Андрей Малахов , Усть-Катав
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