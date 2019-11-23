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Часть россиянок получила сокращенный рабочий день 

Ura.Ru
Россиянкам изменили рабочий график
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В России начинает действовать закон, который обеспечит льготы женщинам, работающим в деревне. В Трудовом кодексе РФ появилась соответствующая статья 263.1. «Дополнительные гарантии женщинам, работающим в сельской местности».
«Женщины, работающие в сельской местности, имеют право на установление сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами», — говорится в документе. При этом зарплату они будут получать как за полную 40-часовую рабочую неделю. А вынужденная переработка оплачивается в повышенном размере.
Также женщины могут получить дополнительный неоплачиваемый выходной в месяц. Для этого им необходимо предоставить письменное заявление. В случае, если рабочий день женщины, работающей в сельской местности, разделен на части, то работодатель обязан платить ей повышенную зарплату.
Отмечается, что важно именно место работы женщины. Она имеет право на льготы, даже если живет в городе, но работает в сельской местности.
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