Абрамович профинансировал фильм по Чехову

В картине рассказывается история трёх сестёр, которые живут в маленьком прибалтийском городке. Девушки мечтают вернуться в Москву, однако каждой из них мешают определенные обстоятельства: одну держит прошлое, другую — влюблённость, третью — семья. Ситуация в фильме обостряется, когда на побережье появляется убийца.

По данным издания, съёмки фильма проходили в России, а в качестве прибалтийского города выступили живописные закоулки Выборга и Сакт-Петербурга. Продюсер картины Екатерина Маскина завила, что большую часть денег необходимых для съёмок пожертвовал через свой недавно созданный фонд «Кинопрайм» Роман Абрамович.

«На деньги министерства культуры мы бы никогда не сняли фильм с таким звездным актерским составом. Роман Аркадьевич поверил в наш проект, вложился и благодаря этому мы смогли сделать все на высшем уровне. У нас была прекрасная компьютерная графика, красивые декорации», — завила Маскина.

Роман Абрамович, как ранее сообщал «Рамблер», по прежнему входит в топ-10 богатейших людей России. По итогам 2018 года с состоянием в 12,4 миллиарда долларов он занял десятое место.