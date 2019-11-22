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Абрамович профинансировал фильм по Чехову 

Рамблер 55 минут назад
Абрамович профинансировал фильм по Чехову
Фото: Reuters
Олигарх Роман Абрамович выделил деньги на съемки фильма «Конец сезона», на постановку которого режиссера Константина Худякова вдохновили чеховские «Три сестры», сообщает Teleprogramma.
В картине рассказывается история трёх сестёр, которые живут в маленьком прибалтийском городке. Девушки мечтают вернуться в Москву, однако каждой из них мешают определенные обстоятельства: одну держит прошлое, другую — влюблённость, третью — семья. Ситуация в фильме обостряется, когда на побережье появляется убийца.
По данным издания, съёмки фильма проходили в России, а в качестве прибалтийского города выступили живописные закоулки Выборга и Сакт-Петербурга. Продюсер картины Екатерина Маскина завила, что большую часть денег необходимых для съёмок пожертвовал через свой недавно созданный фонд «Кинопрайм» Роман Абрамович.
«На деньги министерства культуры мы бы никогда не сняли фильм с таким звездным актерским составом. Роман Аркадьевич поверил в наш проект, вложился и благодаря этому мы смогли сделать все на высшем уровне. У нас была прекрасная компьютерная графика, красивые декорации», — завила Маскина.
Роли в «Конце сезона» исполнили Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Юлия Пересильд, Дмитрий Ендальцев и другие.
Роман Абрамович, как ранее сообщал «Рамблер», по прежнему входит в топ-10 богатейших людей России. По итогам 2018 года с состоянием в 12,4 миллиарда долларов он занял десятое место.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , Юлия Снигирь , Анна Чиповская , Юлия Пересильд , Дмитрий Ендальцев , Константин Худяков , Роман Абрамович , Минкультуры , Чехов
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