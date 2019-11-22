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Мединский признался, что вообще не смотрит телевизор 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Мединский признался в отказе от ТВ
Фото: РИА Новости
Министр культуры Владимир Мединский принципиально не смотрит телевизор. Об этом он сказал в пятницу в эфире телеканала РБК.
"Я совсем не смотрю телевизор, совсем. Я могу иногда посмотреть в интернете, в пресс-обзоре, какие-то нарезки, которые касаются моей проблематики, Министерства культуры, например, если критический репортаж, касающийся какой-то стройки, музея, или выставки. То есть, я в теме", — сказал он.
Министр считает, что у каждого зрителя есть свой выбор:
"Кнопочка красная, вы можете ей воспользоваться".
Мединский также признался, что не смотрит и телеканал "Культура", но только из-за отсутствия времени.
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Теги:
Общество , Владимир Мединский , Минкультуры
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