Мединский объяснил сравнение Соколова с Джокером

Мединский объяснил сравнение историка-расчленителя Соколова с Джокером

По словам Мединского, своим сравнением он хотел донести мысль, что творческие образы, в особенности «талантливо исполненные», могут воплотиться в реальность и иметь материальные последствия.

«Идеи материализуются», — предупредил он.

В качестве примера такой материализации он привел случай, произошедший в 2012 году в США. Тогда мужчина в маске Джокера ворвался в кинотеатр во время показа фильма о Бэтмене и убил 12 человек из огнестрельного оружия.