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Мединский объяснил сравнение историка-расчленителя Соколова с Джокером 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Мединский объяснил сравнение Соколова с Джокером
Фото: РИА Новости
Министр культуры России Владимир Мединский объяснил, почему сравнил историю бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, с фильмом Тодда Филлипса «Джокер». Об этом он рассказал в интервью с принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.
По словам Мединского, своим сравнением он хотел донести мысль, что творческие образы, в особенности «талантливо исполненные», могут воплотиться в реальность и иметь материальные последствия.
«Идеи материализуются», — предупредил он.
В качестве примера такой материализации он привел случай, произошедший в 2012 году в США. Тогда мужчина в маске Джокера ворвался в кинотеатр во время показа фильма о Бэтмене и убил 12 человек из огнестрельного оружия.
«Поэтому когда мы занимаемся скрытым оправданием психа-убийцы, даже вымышленного, надо быть очень острожными», — заключил министр.
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Теги:
Общество , Григорий Березкин , Тодд Филлипс , Владимир Мединский , Олег Соколов
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