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Определились победители соревнований для инвалидов «Абилимпикс» 

Рамблер 16 минут назад
Определились победители соревнований для инвалидов «Абилимпикс»
Фото: globallookpress.com
Победителями и призерами V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» стали 540 человек. Финальный день соревнования состоялся в пятницу, 22 ноября, в Москве.
Соревнования проходили по 62 основным и 31 презентационной компетенции. Мастерство участников оценивали свыше 500 отобранных экспертов. Среди них: представители работодателей, образовательных организаций и общественных организаций инвалидов. Для участников чемпионата была организована обширная деловая программа, организованы 66 сессий: форумы, совещания, круглые столы, коворкинги, тренинги и дискуссии.
Также была подготовлена культурная и деловая программа с посещением музеев, парков и выставок.
В этом году в соревнованиях приняли участие более 10 тысяч человек, 1800 из них попали в финал «Абилимпикса».
«Приятно осознавать, что движение продолжает развиваться. Каждую компетенцию сопровождают очень мощные работодатели, которые имеют своё влияние в регионах нашей страны. Это очень здорово, потому что чемпионат действительно стал площадкой, где можно найти мотивированных к труду людей с инвалидностью.
Наша главная задача, через систему конкурсов «Абилимпикс» показывать, какие профессии востребованы на рынке труда и включить как можно большее количество людей с ОВЗ во все сферы жизни общества», — сказала спикер деловой программы чемпионата ректор РГСУ Наталья Починок.
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей» и направлен на создание в России системы эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью. Организатор конкурса — Министерство просвещения Российской Федерации.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Наталья Починок , Москва
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