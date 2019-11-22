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В Совфеде прокомментировали возможное выступление Ротару в России 

РИА Новости 35 минут назад
В жизни не так. Ротару призвали бойкотировать
Фото: РИА Новости
Минкультуры должно иметь инструменты влияния на зарубежных артистов, которые критикуют Россию, а потом приезжают на заработки, лучшим же ответом зрителей будут пустые места в зале, заявил РИА Новости глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
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Ротару с 1973 года выступала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".
"Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Тот же известный в РФ грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступал с критикой России", — сказал Рязанский.
Он отметил, что ряд зарубежных исполнителей может критиковать страну, "говорить, что здесь все плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию". По мнению законодателя, "у Минкультуры должен быть инструмент влияния на таких артистов, но это не должно быть составление "черных списков", подобно тому, что происходило на Украине".
В этой ситуации также следует узнать, что обо всем этом думают зрители, считает Рязанский.
"Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале", — заключил он.
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Теги:
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