В жизни не так. Ротару призвали бойкотировать

В Совфеде прокомментировали возможное выступление Ротару в России

Минкультуры должно иметь инструменты влияния на зарубежных артистов, которые критикуют Россию, а потом приезжают на заработки, лучшим же ответом зрителей будут пустые места в зале, заявил РИА Новости глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару выступить на российской сцене.

Ротару с 1973 года выступала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".

"Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Тот же известный в РФ грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступал с критикой России", — сказал Рязанский.

Он отметил, что ряд зарубежных исполнителей может критиковать страну, "говорить, что здесь все плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию". По мнению законодателя, "у Минкультуры должен быть инструмент влияния на таких артистов, но это не должно быть составление "черных списков", подобно тому, что происходило на Украине".

В этой ситуации также следует узнать, что обо всем этом думают зрители, считает Рязанский.