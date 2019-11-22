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Происшествия

Врачи массово уволились из поликлиники в Уфе 

News.ru 1 час назад
Врачи массово уволились из поликлиники в Уфе
Фото: РИА Новости
Заявления об увольнении по собственному желанию написали 13 медработников поликлиники № 51 в Уфе. Это связано с конфликтами с главврачом.
Как пишет издание Ufa1.ru, из поликлиники уволились два кардиолога, невролог, ревматолог, дерматолог, эндокринолог и несколько медсестёр, включая главную. Кроме них покинуть медучреждение собираются ещё несколько специалистов.
После того, как бывший главврач поликлиники Раян Мигранов ушёл в частное медучреждение, в сентябре его место заняла Ольга Ценёва, найти общего языка с которой якобы «никто не смог».
Однажды к руководителю пришёл пациент, вероятно, её знакомый. Причём без записи. Тогда она позвонила неврологу и заявила:
«Меня не волнует, что ты на вызове, возвращайся и прими, а потом дальше иди», — рассказал источник издания в медучреждении.
По его словам, с пациентами новый руководитель также ведёт себя неоднозначно и может грубить. Кроме этого, она предъявляет «необоснованно завышенные» требования к сотрудникам.
У нас сотрудники есть, которые оформлены на 0,25 ставки и приходят два раза в неделю на несколько часов. Им с подачи руководства стали ставить нереальные планы по пациентам, чуть ли не такие же, как и к тем, кто работает на полную ставку. А когда те возражают, получают в ответ, мол, как хочешь план выполняй, а то голый оклад получишь, — рассказывает собеседник портала.
Уволившиеся сотрудники стали писать жалобы в Минздрав Башкортостана и в конце октября Ольгу Ценёву сняли с поста и.о. главврача, но оставили в должности заведующей второго терапевтического отделения.
Журналисты пытались получить у Ценёвой комментарий, но от общения она отказалась.
В Минздраве Башкортостана сообщили, что с 11 сентябре по 5 ноября 2019 года из поликлиники № 51 уволилось по собственному желанию девять врачей и четыре сотрудника среднего медперсонала.
Как писал News.ru, ранее стало известно, что Минздрав Башкортостана собрался закрыть гинекологическое отделение городской клинической больницы № 13 в Уфе. Медики обратились к главе республики Радию Хибирову, выразив опасение в связи с намерениями чиновников.
В конце октября Минздрав РФ опубликовал справки о состоянии здравоохранения в регионах. Количество врачей в 2018 году сократилось в 54 субъектах Федерации. Позднее чиновники попытались объяснить, что численность медработников якобы не снизилась, хотя сами сотрудники отрасли регулярно указывают на нехватку специалистов.
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Теги:
Общество , Минздрав РФ , Уфа
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