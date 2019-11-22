Стали известны детали разговора Дорониной с Путиным 

Актриса Татьяна Доронина на вручении госнаград в Кремле обсудила с президентом России Владимиром Путиным театр и потерявших надбавки актеров. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Доронина пришла в Кремль в сопровождении артистов Александра Титаренко и Андрея Чубченко. «МК» отмечает, что эти артисты были сняты с ролей, так как заняли сторону Доронину перед новым руководством МХАТа. Актриса почти год не является художественным руководителем театра.
По данным «МК», Доронина и Путин говорили о театре и об артистах, потерявших надбавки. Эти артисты выступали против политики нынешнего худрука Эдуарда Боякова и требовали вернуть Дорониной право влиять на репертуар.
«В беседе, естественно, всплыла фамилия Боякова, на что президент отреагировал коротким вопросом: «А кто это?» — отметило издание.
Как сообщал «Рамблер», ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал, что 86-летняя Доронина перестала выходить на связь. Он заявлял, что коллеги — Инна Чурикова, Александр Михайлов, Олег Басилашвили, Эдвард Радзинский — уже много дней не могут связаться. Позже помощник актрисы рассказал, что Доронина была в больнице на плановом лечении. 21 ноября Путин вручил ей орден «За заслуги перед отечеством» I степени.