Дудь останется при своей челюсти

Полковника Виталия Демидкина, ветерана «Альфы», командовавшего одной из штурмовых групп в Беслане , возмутил очередной снятый ради хайпа фильм журналиста Дудя. На беде, случившейся в захваченной террористами школе, кто только не спекулировал за последние годы. И это не удивительно. Во многом вопиющий случай такого варварского насилия над детьми стал в моральном плане переломным. После таких невинных жертв даже у западных профессиональных пропагандистов язык перестал поворачиваться называть бандитов «борцами за свободу».

Вот поэтому год за годом диванные разоблачители стремятся навести тень на бесланский плетень, изыскивая варианты всё новых поводов для обвинений в адрес именно российских властей и людей в погонах, своими телами закрывавших детей от бандитских пуль. Вот и скандальный интервьюер Дудь выпустил в пространство Интернета свой новый фильм о событиях в Беслане, видимо, решив согреться после своей прогулки по Колыме.

Понятна реакция участника того памятного многим штурма, который почувствовал себя «облитым грязью» и в сердцах заявил, что при встрече с удовольствием «дал бы этому Дудю в челюсть». Вот только стоило бы вспомнить о вызове на татами, который бросил Навальному шеф Росгвардии Виктор Золотов , обладатель чёрного пояса. Понятно, что поднаторевший в словесных эскападах Навальный вызова не принял, зато при поддержке судорожной реакции своих братьев и сестёр по либеральному классу вдоволь, что называется, отоспался на эмоциональной реакции генерала.

Ирония лилась потоком. И на таком фоне и обращение генерала в суд за защитой чести и достоинства выглядело не только запоздалым, но и заведомо проигрышным ходом. Поскольку проигрывать суды Навальному не привыкать. Но при любом вердикте возникшая и не утихавшая целый месяц шумиха вокруг возможного поединка и процесса просто возвращала его, ушедшего тогда в тень, в общую политическую повестку.

Думается, что и Дудь очной встречи с боевым офицером поостережётся. Для него товарный вид многое значит. А вот дополнительный хайп по поводу мужской реакции бойца попробует поймать. Тут надо помнить старую истину, советующую не трогать определённое вещество, чтобы атмосферу не портить. История, как неоднократно бывало, всё сама расставит по своим местам.