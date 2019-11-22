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Медведев поддержал идею создать единый чат для всех первичных отделений «Единой России» 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
«Единая Россия» обзаведется общим чатом
Фото: РИА Новости
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею создания общего чата для представителей всех первичных ячеек единороссов.
В ходе встречи председателя партии с активом местных и первичных отделений единороссов с предложением создать такой чат выступил секретарь местного отделения партии в Нефтекамске Ратмир Мавлиев.
"Хорошая идея — сделать постоянно действующий ресурс [чат] для обмена информацией", — сказал Медведев в ответ на это предложение.
Вместе с тем он отметил, что необходимо создать рабочую группу, которая будет анализировать все сообщения в чате, а по наиболее важным вопросам докладывать руководящим органам партии и лично председателю.
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Теги:
Общество , Дмитрий Медведев , Единая Россия
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