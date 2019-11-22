«Единая Россия» обзаведется общим чатом

Медведев поддержал идею создать единый чат для всех первичных отделений «Единой России»

В ходе встречи председателя партии с активом местных и первичных отделений единороссов с предложением создать такой чат выступил секретарь местного отделения партии в Нефтекамске Ратмир Мавлиев.

"Хорошая идея — сделать постоянно действующий ресурс [чат] для обмена информацией", — сказал Медведев в ответ на это предложение.

Вместе с тем он отметил, что необходимо создать рабочую группу, которая будет анализировать все сообщения в чате, а по наиболее важным вопросам докладывать руководящим органам партии и лично председателю.