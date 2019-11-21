Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах

В письме, направленном Калмыковым министру транспорта Евгению Дитриху , говорится, что авиакомпания обнаружила устойчивую динамику повреждений шасси самолетов при взлете и посадке: в 2018 году авиашины колес были повреждены 50 раз, за 10 месяцев 2019 года количество порезов и проколов шин превысило 100.

Гендиректор «Победы» назвал неэффективными существующие подходы к осмотру и очистке взлетно-посадочных полос (ВПП) от посторонних предметов.

Калмыков сообщил, что повреждения были получены в московском аэропорту Внуково , петербургском Пулково, аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми.

Калмыков предупредил, что «не выявленный при осмотрах опасный фактор будет ждать своего дальнейшего проявления, то есть сохранять реальную угрозу безопасности полетов». Он привел в пример катастрофу с лайнером Concorde в 2000 году, в которой погибли 113 человек. Тогда самолет наехал на посторонний предмет, что привело к разрыву покрышки и повреждению топливного бака.

Глава «Победы» обратился к министру с просьбой дать поручение об анализе приведенных случаев повреждений авиашин, разработать план мероприятий по снижению факторов риска на ВПП и включить в Федеральные авиационные правила требования по порядку осмотра элементов летного поля.