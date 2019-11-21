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Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах 

Рамблер 30 минут назад
Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах
Фото: РИА Новости
Глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков заявил о риске катастроф из-за халатности сотрудников аэропортов, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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В письме, направленном Калмыковым министру транспорта Евгению Дитриху, говорится, что авиакомпания обнаружила устойчивую динамику повреждений шасси самолетов при взлете и посадке: в 2018 году авиашины колес были повреждены 50 раз, за 10 месяцев 2019 года количество порезов и проколов шин превысило 100.
Гендиректор «Победы» назвал неэффективными существующие подходы к осмотру и очистке взлетно-посадочных полос (ВПП) от посторонних предметов.
Калмыков сообщил, что повреждения были получены в московском аэропорту Внуково, петербургском Пулково, аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми.
Калмыков предупредил, что «не выявленный при осмотрах опасный фактор будет ждать своего дальнейшего проявления, то есть сохранять реальную угрозу безопасности полетов». Он привел в пример катастрофу с лайнером Concorde в 2000 году, в которой погибли 113 человек. Тогда самолет наехал на посторонний предмет, что привело к разрыву покрышки и повреждению топливного бака.
Глава «Победы» обратился к министру с просьбой дать поручение об анализе приведенных случаев повреждений авиашин, разработать план мероприятий по снижению факторов риска на ВПП и включить в Федеральные авиационные правила требования по порядку осмотра элементов летного поля.
Источник издания утверждает, что аналогичные письма весной-летом 2019 года Калмыков направлял руководителю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктору Басаргину и главе Росавиации Александру Нерадько, однако они остались без ответа.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Григорий Березкин , Евгений Дитрих , Андрей Калмыков , Виктор Басаргин , Александр Нерадько , Авиакомпания "Победа" , Ространснадзор , Росавиация , Международный аэропорт Внуково , Генпрокуратура РФ , Аэропорт Шереметьево
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