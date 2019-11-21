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Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах России 

Ura.Ru 37 минут назад
Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах
Фото: Владимир Жабриков
Глава «Победы» предупредил о риске катастроф в России из-за сотрудников аэропортов. С таким заявлением выступил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.
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Калмыков пояснил, что система осмотра и очистка взлетно-посадочных полос (ВПП) является неэффективной. По его словам, в 2018 году шасси самолетов «Победы» были повреждены 50 раз, а в 2019 году таких случаев было 104. «Не выявленный при осмотрах опасный фактор будет ждать своего дальнейшего проявления, то есть сохранять реальную угрозу безопасности полетов», — написал Калмыков в письме министру транспорта Евгению Дитриху. Подлинность письма РБК подтвердили в пресс-службе «Победы».
Глава «Победы» напомнил о катастрофе лайнера Concorde в 2000 году, который разбился из-за наезда на посторонний предмет во время взлета. В результате происшествия погибли 113 человек. Калмыков также отмечает, что в России нет общего регламента по осмотру шин самолетов, в связи с чем руководитель авиакомпании попросил Дитриха проанализировать подобные случае и снизить риски повреждений на ВПП.
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Комментарии4 
Теги:
Общество , Евгений Дитрих , Андрей Калмыков , Авиакомпания "Победа" , Генпрокуратура РФ , Аэропорт Шереметьево , РБК
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