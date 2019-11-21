Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах России

Калмыков пояснил, что система осмотра и очистка взлетно-посадочных полос (ВПП) является неэффективной. По его словам, в 2018 году шасси самолетов «Победы» были повреждены 50 раз, а в 2019 году таких случаев было 104. «Не выявленный при осмотрах опасный фактор будет ждать своего дальнейшего проявления, то есть сохранять реальную угрозу безопасности полетов», — написал Калмыков в письме министру транспорта Евгению Дитриху . Подлинность письма РБК подтвердили в пресс-службе «Победы».

Глава «Победы» напомнил о катастрофе лайнера Concorde в 2000 году, который разбился из-за наезда на посторонний предмет во время взлета. В результате происшествия погибли 113 человек. Калмыков также отмечает, что в России нет общего регламента по осмотру шин самолетов, в связи с чем руководитель авиакомпании попросил Дитриха проанализировать подобные случае и снизить риски повреждений на ВПП.