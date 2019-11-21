Опустили ниже плинтуса: о чем Рошаль попросил Путина 

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на церемонии вручения государственных наград в Кремле попросил президента России Владимира Путина защитить врачебное сообщество от нападок СМИ.
Рошаль, которому президент вручил Орден Александра Невского, заявил, что хочет разделить награду с тысячами российских врачей, «которых средства массовой информации опустили ниже плинтуса».
«Мы просим вас в какой-то степени защитить врачебное сообщество. И мы ответим тоже вам добром», — приводит ТАСС слова Рошаля.
Он указал, что в России «огромное число хороших, профессиональных врачей».