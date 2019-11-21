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Опустили ниже плинтуса: о чем Рошаль попросил Путина 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Опустили ниже плинтуса: о чем Рошаль попросил Путина
Фото: РИА Новости
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на церемонии вручения государственных наград в Кремле попросил президента России Владимира Путина защитить врачебное сообщество от нападок СМИ.
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Рошаль, которому президент вручил Орден Александра Невского, заявил, что хочет разделить награду с тысячами российских врачей, «которых средства массовой информации опустили ниже плинтуса».
«Мы просим вас в какой-то степени защитить врачебное сообщество. И мы ответим тоже вам добром», — приводит ТАСС слова Рошаля.
Он указал, что в России «огромное число хороших, профессиональных врачей».
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Александр Невский , Владимир Путин , Леонид Рошаль , ИТАР-ТАСС
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