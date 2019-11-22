Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы

По его словам, ведомству необходимо обеспечить для заключенных условия, которые соответствуют и мировым, и российским стандартам. «Поэтому мы во взаимодействии с субъектами России будем строить дополнительные объекты. Прежде всего, это следственные изоляторы, тюремные помещения», — сказал он.

Также Калашников рассказал о планах создания новых исправительных центров, где заключенные смогут работать, выплачивая долги жертвам преступлений.