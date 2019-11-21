Оценены шансы на выживание косаток из «китовой тюрьмы»

Ученые оценили шансы на выживание выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток

Шансы на выживание у выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток достаточно высокие, сообщил журналистам в четверг заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков.

"Если косатки вошли в дикие семьи, что мы наблюдаем, это значит, что шансы их выживания и их смертность будет близка к среднепопуляционной… Шансы на выживание среди диких сородичей у них достаточно высокие", — сообщил Бизиков.

Он также отметил, что белухи из "китовой тюрьмы" были выпущены группами и потом учёным поступали данные о наблюдении этих групп в районах выпуска.

В 2018 году в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин — он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных.

Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Десятого ноября в Японском море выпустили последних белух.