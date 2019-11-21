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Чиновники объяснили увольнение учителя за твит 

News.ru 2 часа назад
Чиновники объяснили увольнение учителя за твит
Фото: РИА Новости
Представитель пресс-службы администрации Приморского района Санкт-Петербурга Наталья Ткаченко прокомментировала увольнение учительницы, публиковавшей в Twitter записи о личной жизни под ником «владычица пивная». По её словам, женщина написала заявление по собственному желанию.
Она рассказала, что к директору школы обратились родители учеников. Они были обеспокоены фактом подписки их детей на аккаунт преподавателя, передаёт РЕН ТВ.
Родители ознакомились с содержанием этого твиттера и пришли к директору с вопросами о достоверности этой информации. В свою очередь, директор вызвал к себе педагога, чтобы передать обеспокоенность родителей и передать те вопросы, которые они задавали ей, — подчеркнула представитель властей.
Педагог приняла решение покинуть свой пост после этого разговора.
Как писал News.ru, 25-летний педагог, которая вела свой аккаунт под ником «владычица пивная», проработала в школе всего полгода. О своём увольнении учительница рассказала в соцсети. По словам девушки, причиной стала жалоба родителей школьников на её блог. В частности, в одном из твитов она написала о том, что хочет пить пиво и заниматься любовью под новый альбом «Rammstein».
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Комментарии1 
Теги:
Общество , Образование , Наталья Ткаченко , РЕН ТВ , Санкт-Петербург
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