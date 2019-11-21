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За «мразей» ответила: как наказали карельскую чиновницу 

Рамблер + ещё 15 23 минуты назад
За «мразей» ответила: как наказали карельскую чиновницу
Фото: Lenta.ru
Чиновница из Петрозаводска, назвавшая мразями мусорящих жителей города, будет уволена. Об этом сообщает Karelia.News со ссылкой на мэрию Петрозаводска.
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В пресс-службе мэрии сообщили, что намерены прекратить трудовые отношения с Анной Лесонен после ее возвращения из отпуска 25 ноября. В качестве причины увольнения представители мэрии назвали «оскорбительные высказывания в адрес жителей Петрозаводска, унижающие их честь и достоинство».
«Подобное поведение, по мнению городских властей, является недопустимым для муниципального служащего и не может оправдываться никакими причинами», — добавили в пресс-службе.
Анна Лесонен занимает должность управления культуры администрации Петрозаводска. Она разместила в Facebook пост, в котором рассказала, как увидела разбросанный мусор возле дома и убрала «это дерьмо», потому что «мрази мусор до помойки не донесли».
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Комментарии13 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Петрозаводск
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