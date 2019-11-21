За «мразей» ответила: как наказали карельскую чиновницу

Чиновница из Петрозаводска , назвавшая мразями мусорящих жителей города, будет уволена. Об этом сообщает Karelia.News со ссылкой на мэрию Петрозаводска.

В пресс-службе мэрии сообщили, что намерены прекратить трудовые отношения с Анной Лесонен после ее возвращения из отпуска 25 ноября. В качестве причины увольнения представители мэрии назвали «оскорбительные высказывания в адрес жителей Петрозаводска, унижающие их честь и достоинство».

«Подобное поведение, по мнению городских властей, является недопустимым для муниципального служащего и не может оправдываться никакими причинами», — добавили в пресс-службе.

Анна Лесонен занимает должность управления культуры администрации Петрозаводска. Она разместила в Facebook пост, в котором рассказала, как увидела разбросанный мусор возле дома и убрала «это дерьмо», потому что «мрази мусор до помойки не донесли».