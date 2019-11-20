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Хабенский рассказал о страхе перед болезнями 

Рамблер 27 минут назад
Хабенский рассказал о страхе перед болезнями
Фото: РИА Новости
Актер Константин Хабенский рассказал, что боится заболеть и доставить неудобство окружающим людям. Об этом сообщает «СтарХит».
«Боюсь болезней. Поначалу ты боишься болезней, поскольку это неприятно», — объяснил он.
С возрастом, по мнению актера, люди начинают опасаться болезней, так как их проблемы со здоровьем доставляют неудобство окружающим.
«Мне кажется, это логично», — заключил он.
Как сообщал «Рамблер», первой женой Хабенского была журналистка Анастасия Смирнова. В 2007-м у пары родился сын, а в декабре 2008 года жена актера умерла после борьбы с опухолью мозга. Ей было 33 года.
В 2013 году Хабенский женился на актрисе Ольге Литвиновой, у них двое детей.
Актер рассказал «СтарХиту», что для него очень важно, чтобы дети одобряли его работу и гордились им.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Анастасия Смирнова , Константин Хабенский , Ольга Литвинова , StarHit
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