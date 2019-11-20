Хабенский рассказал о страхе перед болезнями

Актер Константин Хабенский рассказал, что боится заболеть и доставить неудобство окружающим людям. Об этом сообщает «СтарХит»

«Боюсь болезней. Поначалу ты боишься болезней, поскольку это неприятно», — объяснил он.

С возрастом, по мнению актера, люди начинают опасаться болезней, так как их проблемы со здоровьем доставляют неудобство окружающим.

«Мне кажется, это логично», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», первой женой Хабенского была журналистка Анастасия Смирнова . В 2007-м у пары родился сын, а в декабре 2008 года жена актера умерла после борьбы с опухолью мозга. Ей было 33 года.

В 2013 году Хабенский женился на актрисе Ольге Литвиновой , у них двое детей.

Актер рассказал «СтарХиту», что для него очень важно, чтобы дети одобряли его работу и гордились им.